Hapisteki eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taha’nın evine usulsüz edindiği gerekçesiyle el konuldu

HARTUM (AA) – Sudan’da askeri darbe sonrası cezaevine konulan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha’nın, başkent Hartum’daki evine, usulsüz edindiği gerekçesiyle Eski Rejimin Tasfiyesi ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi tarafından el konuldu.

Başkentteki Kober Hapishanesinde bulunan Taha, yaptığı açıklamada, Komitenin, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatından sağlanan 6 milyon dolarla evin inşa edildiğini ileri sürdüğünü ve halkın yağmalanan paralarını geri almak gerekçesiyle ailesini evden çıkardığını belirtti.

Taha, komiteden iddiasının doğruluğunu kanıtlayan belge ve evrakları kamuoyu ile paylaşmasını istedi.

Yetkililerin ellerinde kanıt bulunmadığını savunan Taha, ispatlanması durumunda evin mülkiyetini devretmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rejimin Tasfiyesi ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, usulsüz edindiği gerekçesiyle aileye bir ay önce tahliye kararını iletmişti.

– 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi 2019'da sona ermişti

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, yardımcısı Ali Osman Taha ve 20'den fazla üst düzey isim 1989 darbesi nedeniyle geçen sene temmuz ayından bu yana tutuklu yargılanıyor.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.