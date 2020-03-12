Hapisteki WikiLeaks ifşaatçısı Chelsea Manning’den intihar girişimi

Julian Assange‘ın kurucusu olduğu WikiLeaks‘te yayımlanan ABD‘nin gizli belgelerinden 750 binini sızdırmak suçlamasından 2010-2017 dönemini hapiste geçiren Chelsea Manning, aynı konuda büyük jüriye ifade vermeyi reddetmekten konulduğu hapiste intihar girişiminde bulundu.

‘İlkelerine ihanet etmeyecek’

Eski ordu istihbarat analisti olan ve cinsiyet ameliyatı geçirerek Chelsea Manning adını alan ifşacının avukatları, “Hayatına son verme girişiminde bulundu, hastaneye kaldırıldı, durumu düzeliyor” açıklamasını yaparak şöyle devam etti:

“Manning daha önce kendine büyük zarar verme riski bulunsa bile ilkelerine ihanet etmeyeceğine dikkat çekmişti. Bugünkü eylemi, kararlılığının ne kadar güçlü olduğunun kadar ‘sivil’ hapis yüzünden büyük zarar görmeye devam ettiğinin kanıtıdır.”

Manning’in büyük jüriye ifade vermeyi reddederek yargı kararlarına itiraz etmekten cezalandırılmasının sona ermesine yönelik talep cuma günü duruşmada görülecek.

Mart 2019’da büyük jüriye ifade vermeyi reddetmekten hapse atılan Manning, cezaevindeyken hakkında büyük jüri için ikinci celp çıkarılması yüzünden iki ay sonra serbest bırakıldığında, bir hafta sonra tekrar hapse gönderildi.

Para cezası yarım milyon dolara ulaştı

Üstelik günde 1000 dolar para cezasına da çarptırıldı ki, bu artık yarım milyon dolar miktarına ulaştı.

Buna rağmen ‘yargının kötüye kullanılması ve tacizde bulunması’ olarak nitelediği büyük jüri sürecinde yer almayı reddeden Manning, daha önce 2010 yılında gözaltına alınıp 2013’te maksimum güvenlikli cezaevinde 35 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2016’da intihar girişiminde bulunmuş, 2017’de eski Başkan Barack Obama’nın affıyla hapisten çıkmıştı.

BM’den kınama

Birleşmiş Milletler’in (BM) işkenceyle mücadele özel raportörü Nils Melzer, Manning’in son intihar girişimini, ‘uzun süreli psikolojik işkenceye maruz kalan kişinin umutsuzluk içinde başvurduğu tipik eylem’ olarak değerlendirdi.

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