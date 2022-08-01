Haraç vermeyen dönerci 20 gün içinde ikinci kez kurşunlandı

İstanbul Esenyurt’ta haraç vermediği için dükkanı kurşunlanan esnaf, yine kurşunların hedefi oldu. Gece saatlerinde motosiklet ile gelen iki saldırgan, 7 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar karşısında isyan eden esnaf, “Bu kaçıncı illa ölmememiz mi? gerekiyor” diyerek tepki gösterdi.

Esenyurt Büyükayazma caddesi üzerinde bulunan dönerciye dün gece 00:30 sıralarında motosikletle gelen iki saldırgan 7 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar önce polise daha sonra iş yeri sahibine haber verdi.

Olay yerine gelen aile, daha öncede kurşunlanan iş yerlerini o halde görünce şok oldu. Kepengi delen kurşunlar dükkan içerisinde bulunan eşyalara zarar verdiği görüldü.

ÖNCE İŞ YERİ SONRA OĞLU KURŞUNLANMIŞTI;

Yaklaşık 20 gün önce de haraç vermedikleri için iş yerleri kurşunlanan ailenin oğulları da motosikletli saldırganların hedefi olmuştu.

Bacağından vurulan oğullarının sağlık durumu iyiye giderken dün gece saatlerinde yine iş yerleri kurşunlandı. Önceki olaylarla ilgili 2 şahıs dün yakalanarak adliyeye sevk edilmiş 1’i tutuklanmıştı.

“BİRİMİZİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR”

İş yeri kurşunlanan Melahat Ekincioğlu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Biz eve gideli bir saat olmuştu. Komşum aradı, ‘Abla sizin dükkanı yine taradılar’ dedi. Yine maskeli, motorlu iki şahıs.

Daha önce dükkanı kurşunladılar, oğlumu vurdular şimdi tekrar dükkanı kurşunluyorlar. Bizim ne yapmamamız lazım?, illa birimizin ölmesi mi gerekiyor?

Haberlerde ‘çete çökertildi’ dediler kurtulduk dedik ancak ‘fazla sevinmeyin’ dediler. Bu işin çözülmesini istiyorum” (İHA)

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