Harcamalardaki artış turizmciye can suyu oldu

Turist sayısında ve gelirlerde 2019’u yakalayamayan sektörde kişi başı harcamalar artarak 835 dolara çıktı.

Sayime BAŞÇI

Yaz döneminde, ekonomik krizin yarattığı döviz ihtiyacının da etkisi ile odak noktası olan turizm sektörü, turist sayısı ve gelirler açısından 2019’un gerisinde olsa da, kişi başı harcamalardaki artış, sektöre can suyu oldu. Sektörün en yoğun sezonu olan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 2021’in üçüncü çeyreğinde turizm geliri 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 181.8 artarak 11.3 milyar dolara ulaştı. Baz etkisi ve dipte geçen 2020’nin aynı sezonuna göre büyük bir çıkış yakaladığı gözlenen gelirler 2019’un aynı döneminde ise 14 milyar doları aşmıştı. Kişi başı ortalama harcamalarda ise 2019’un üçüncü çeyreğinde 640 dolar olarak kaydedilen harcama 2021’in aynı döneminde 835 dolara çıktı. Sektör gelirler açısından 2019’un yüzde 19.2 oranında daha gerisinde kaldı.

Yerliler çıkışa başladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre turizm gelirinin yüzde 78’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Yurtdışına giden vatandaş sayısı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 329 artarak 873 bin kişiye çıktı.