Hareketlilik devam ediyor! Dakika dakika son depremler listesi…

Geçtiğimiz ay yaşanan hareketlilik son günlerde azalmıştı fakat hareketlilik tekrar başladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaştığı son verilere göre bir çok bölgede artçı depremler devam ediyor.

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. En son nerede deprem olduğunu aşağıdaki linklerden sorgulayabilirsiniz.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? İŞTE ADIM ADIM FAY HATTI SORGULAMA

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek için MTA resmi internet sitesi üzerinde yer alan uygulamaya aşağıda verdiğimiz link aracılığıyla giriş yapınız. Ardından faylar butonuna tıklayarak Türkiye üzerinden geçen bütün fayları görüntüleyebilirsiniz. Evinizin konumunu belirleyin, evinizin ardından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? TIKLA ÖĞREN!

AFAD fay hattı sorgulama ekranına ise e-Devlet girişi yaparak ulaşılabiliyor. E-Devlet girişi yaptıktan sonra önünüze gelen ekranın sol üst kısmında bulunan arama bölümüne adresinizi yazarak evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayabilirsiniz.