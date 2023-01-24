Haris Seferovic’e Salernitana’dan sonra bir İtalyan daha talip oldu

Sezon başında büyük bir transfer operasyonu yapan Galatasaray , birçok yıldız ismi de kadrosuna katmıştı. Bu doğrultuda Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica gibi yıldız isimler transfer edildi.

Oyuncuların büyük çoğunluğundan katkı alan sarı – kırmızılılar bazı isimlerle yol ayrımına geldi.

SEFEROVIC BEKLENENİ VEREMEDİ

Sezon öncesi Benfica’dan 2,5 milyon Euro’ya satın alma opsiyonlu olarak transfer edilen İsviçreli oyuncu hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.

Sezonun başlamasıyla birlikte beklenen performansın gerisinde kalan Seferovic, formasını Bafetimbi Gomis’e kaptırdı. Gomis ilk haftalarda attığı gollerle takımı taşırken, Mauro Icardi’nin de form tutmasıyla birlikte Seferovic için forma adeta bir hayal oldu.

Yıldız isim son olarak Galatasaray’ın sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta kadroya da alınmamıştı.

30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ‘de sahaya çıktığı 10 maçta gol ya da asist yapamazken, Türkiye Kupası’nda ise üç maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

İLK TALİP SALERNITANA

Galatasaray’ın devre arasında yolları ayırmayı düşündüğü Haris Seferovic için İtalya’dan talipler var. Serie A ekiplerinden Salernitana’nın Haris Seferovic’i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Salernitana, golcü arayışlarını Haris Seferovic ile sonlandırmak istiyor. Galatasaray’ın gözden çıkardığı isim ile İtalyan ekibi arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edilmekte.

BİR DİĞER TALİP İTALYAN DEVİ

Seferovic’e talip olan diğer İtalyan ekibi ise Lazio… Tuttomercato’da yer alan habere göre; Lazio;’da Teknik Direktör Maurizio Sarri’nin Ciro Immobile’nin yedeği olarak düşündüğü ismin Haris Seferovic olduğu iddia edildi.

Devre arası transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray’da yönetim kadroda düşünülmeyen Haris Seferovic için gelen teklifleri değerlendirecek.