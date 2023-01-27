Haris Seferovic’le yollar ayrılıyor

Haris Seferovic, Galatasaray’dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında Benfica’dan kiraladığı İsviçreli santrfor, yeni takımında bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

Bu yüzden 30 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde yeni bir maceraya atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3 TALİP VAR

İlk olarak Spor Toto Süper Lig’den Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa deneyimli golcüye talip oldu.

Seferovic’in Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 300 bin avro gibi yüksek bir ücret almasının bu kulüplerle yapılan pazarlıkların uzamasına neden olduğu belirtildi. Ayrıca Serie A ekiplerinden Salernitana’nın da golcü futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi.

BENFICA DA İSTEMİYOR

Bu arada Portekiz’in Record gazetesi deneyimli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Benfica’nın da 30 yaşındaki santrforu artık kadroda düşünmediğini yazdı.

Bu gelişmelerin ardından Benfica ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Seferovic’in kendisine yeni bir takım bulmaktan başka çaresi kalmadı.

FORMAYI GOMIS’E KAPTIRDI!

Galatasaray’da sezonun ilk dört maçında 11’de yer alan Seferovic, sonraki iki maçta yerini Gomis’e kaptırdı. İsviçreli santrfor daha sonra Icardi’nin de takıma katılmasıyla iyice gözden düştü. Son 13 haftada sadece 4 maçta 27 dakika şans bulan tecrübeli isim altı karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. 30 yaşındaki oyuncu 3 maçta ise kadroya giremedi.

Galatasaray formasını 10’u ligde olmak üzere toplamda 13 defa giyen Haris Seferovic, Türkiye Kupası’nda iki kez gol sevinci yaşadı.