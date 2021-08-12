Harmancık’ta orman yangını

Yazan:
Alaturka Online
-

Bursa’nın Harmancık ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayınlanma: 21:58 – 12 Ağustos 2021 Güncellenme: 22:02 – 12 Ağustos 2021

Harmancık’ta orman yangını

Harmancık ilçesine bağlı Kepekdere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

İtfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor. DHA

Bursa'da ormanlık alanda yangın İlginizi Çekebilir Bursa’da ormanlık alanda yangın 14 gündür devam ediyordu! Köyceğiz yangını kontrol altına alındı İlginizi Çekebilir 14 gündür devam ediyordu! Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?