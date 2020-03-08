Harris’ten Biden’a Destek

Demokrat Parti’nin başkan adaylığı yarışının ilk günlerinde eski başkan yardımcısı Joe Biden’ı sivil haklar konusundaki sicili üzerinden eleştiren California Senatörü Kamala Harris, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından sessizliğini bozdu ve Biden’a destek vereceğini açıkladı.

Partisinin canlı tartışma programlarında Biden ile zaman zaman tartışan siyah aday Kamala Harris’in desteği Biden’a Michigan gibi siyah seçmenin yoğun olduğu eyaletlerde ivme kazandırabilir.

77 yaşındaki Biden Pazar günü Mississippi’de kampanya etkinlikleri düzenlerken rakibi Vermont bağımsız senatörü Bernie Sanders Salı günü yapılacak eyalet seçimleri öncesinde Michigan’daydı.

Harris, Pazartesi günü Michigan eyaletinin Afrika kökenli Amerikalılar’ın yoğun olduğu Detroit kentindeki kampanya etkinlikleri sırasında Biden’ın yanında yer alacak.

Harris yaptığı açıklamada ‘‘Ulusumuza bu zor zamanlardan geçerken liderlik etmek, Oval Ofis’te doğruları, onuru ve ahlakı hakim kılmak için kimse Joe’dan daha hazırlıklı değil’’ ifadelerini kullandı.

Harris’in Demokrat Parti’nin başkanlık yarışı için yürüttüğü seçim kampanyasının en çok konuşulan anlarından biri Haziran ayında yapılan tartışma programında Biden’ı 1970’lerde okul servisi programı için kaynak kullanılmasını engelleyen senatörler grubuna liderlik ettiği gerekçesiyle eleştirdiği anlardı.

Uygulamanın amacı 1970’li ve 1980’li yıllarda devlet okullarındaki ırk ayrımcılığının önüne geçebilmek amacıyla, siyah öğrencilerin sadece siyahların eğitim gördüğü okullarda değil, başka okullarda da eğitim görmelerini sağlamaktı.

Siyah seçmenler 14 eyalette aynı anda parti önseçimlerinin yapıldığı Süper Salı’da ve Güney Carolina’da Biden’ın büyük kazanımlar elde etmesini sağlamıştı. Siyahlar Michigan eyaletinde nüfusun yüzde 14’ünü, Detroit kentindeyse yüzde 80’ini oluşturuyor.

Biden’ın rakibi Vermont senatörü Bernie Sanders ise özellikle yaşı ileri siyah toplum tarafından yakından tanınan sivil haklar savunucusu Jesse Jackson’un desteğini aldı. Sanders Afrika kökenli Amerikalılar’ın desteğini almak konusunda Biden’ın gerisinde kalıyor.

ABD’nin 1960’ların ortasındaki sivil haklar hareketinin lider isimlerinden Jackson, 1968’de Tennessee eyaletinin Memphis

kentinde düzenlenen suikast sırasında Martin Luther King’le birlikteydi.