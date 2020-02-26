Harry’den Kraliçe Elizabeth’e tavır: Bana Prens demeyin!

Prens Harry ile Kraliçe Elizabeth arasındaki unvan savaşları devam ediyor. Eşi Meghan Markle ile birlikte Kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere-ABD-Kanada üçgeninde yaşamaya karar veren Prens Harry, bugün Edinburgh’ta bir etkinliğe katıldı.

Resmi olarak görevi 31 Mart’ta son bulacak olan Prens Harry, turizm projesi kapsamında sahneye davet edilirken, yalnızca ismiyle anons edildi.

Daily Mail’in haberine göre zirvenin sunuculuğunu yapan Ayesha Hazarika bu durumun tamamen Harry’nin isteği olduğunu vurgularken, “Onu sadece Harry olarak çağırmamızı istediğini açık bir şekilde ifade etti. O halde Harry’ye kocaman ve sıcak bir İskoç karşılaması yapalım” dedi.

KRALİÇE’DEN YASAK GELMİŞTİ

Harry’nin ‘Prens’ olarak anons edilmek istememesi, İngiliz basınında Kraliçe Elizabeth’e karşı bir tavır olarak yorumlandı. Kraliçe Elizabeth, görevlerini bırakma kararı aldıkları için Prens Harry ve Meghan Markle’ın, marka tescili yaptırdıkları Sussex Royal ismini kullanmasını yasaklamıştı.

Harry ve Markle’ın, ekonomik olarak faaliyet göstermeleri için işlemleri yenilemeleri ve farklı bir isimle yola devam etmeleri gerekiyor.

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