Harvard Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan paniği

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde yer alan Harvard Üniversitesi kampüsüne silahlı bir şahsın girmesi paniğe neden oldu.

Üniversite, resmi bir duyuruda kampüse silahlı bir kişinin girdiğini, birkaç dakika sonra da söz konusu şahsın yakalandığını ve şu anda gözaltında olduğunu bildirdi.

Üniversite, şüphelinin kimliği veya amacı hakkında henüz bir bilgi yayınlamadı. Ancak yaşananlarda herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği belirtiliyor.