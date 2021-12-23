Harvard Üniversitesi’nden yeni araştırma: Anadolu çiftçisi İngilizlerin atası çıktı

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, İngilizlerin kökenine dair hiç bilinmeyen yeni bir araştırma yayınladı. Buna göre, İngilizlerin 3 bin yıl önce Anadolu’dan gelen çiftçilerin kökenini taşıdığı belirlendi.

Sozcu.com.tr

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, İngilizlerin kökenine dair bilinmeyenleri ortaya çıkardı.

İnsan genetiği konusunda önde gelen bir uzman olan Harvard Üniversitesi’nden Prof. David Reich tarafından yönetilen ekip, İngilizlerin kökeninin aslında Anadolu’daki Türk çiftçilerden geldiğini ortaya koydu. Ancak İskoçlar için durumun farklı olduğu bildirildi.

İngiltere merkezli Nature dergisinde yayımlanan makalede, İngiliz halkının aslında 11 bin yıl önce bölgede bulunan avcı-toplayıcı nüfusun bir parçası olmadığı aktarıldı.

ANADOLU İLE BAĞLANTI

Yapılan araştırmalarda, İngiliz soyunun, Avrupalı çiftçilerden geldiği, Avrupalı çiftçileri oluşturan topluluğun ise adaya 6 bin yıl önce ulaşan Anadolu çiftçileri ile bağlantılı olduğu aktarıldı.

Birkaç yüz yıl içinde bu ilk Avrupalı çiftçiler, yerli İngiliz nüfusunun yüzde 99’undan fazlasının yerini aldığı belirtildi.

İngilizlerin köken hikayesi son dönemde pek çok kez konuşulup yazıldı. Buna göre, yaklaşık 3 bin yıl önce İngilizler Fransa üzerinden adalara büyük bir akın düzenledi. Bu akın, insan popülasyonu genetiği konusunda önde gelen bir uzman olan Harvard Üniversitesi’nden Prof. David Reich tarafından yönetilen çok disiplinli geniş bir ekip tarafından anlaşıldı.

ANADOLU’DAN ÇIKIŞ

Büyük Britanya’daki modern insan varlığı, değişen iklimin bir işleviydi. Son Buz Devri sırasında, Britanya’nın çoğu buzullarla kaplıydı ve muhtemelen tamamı yaşanmaz durumdaydı. Ancak, Kuzey Denizi’ndeki buzulların birbirine kilitlenmesi ile Doggerland üzerinden Avrupa’ya bağlandı. Yaklaşık 14 bin yıl önce, buzullar Britanya’dan çekilmeye başladığında, hem hayvanlar hem de insanlar adaya geri döndüler. 11 bin 12 bin yıl önce ana kıtadan gelen avcı-toplayıcılar tarafından kalıcı olarak işgal edildi.

Reich, bu inovasyonun önce Anadolu’nun güneyine ve ardından Avrupa’ya yaklaşık 8 bin 500 yıl önce yayıldığını açıklıyor. İlk çiftçilerin ilk olarak Anadolu’ya yerleştiği ve burada 6 bin yıl önce Avrupalı çiftçilerle tanıştıkları ifade ediliyor. Bu çiftçilerin daha sonra Büyük Britanya ve İrlanda’ya göç ettiği aktarılıyor.

Genetik analizlerin gösterdiğine göre, yerel avcı-toplayıcıların neredeyse soyu tükendi ve çoğunun yerini nesiller önce Anadolu’dan gelen çiftçiler aldı.

KÜLTÜREL DEĞİŞİMLER YAŞANDI

Ortak yazar Ian Armit, tamamen arkeolojik buluntuların İngiltere’deki bu ilk çiftçileri Anadolu’nun ilk çiftçileriyle bağdaştıramayacağını söylerken, “Anadolu’dan çıkışla İngiltere’ye varış arasında binlerce yıl geçti. Anadolu tarımcıları ile ilk İngiliz çiftçiliği arasında birçok kültürel dönüşüm yaşandı.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmanın yazarı, “Ancak bu ilk çiftçiler, İngiliz arkeolojik kayıtlarında gözlemlenebilir yenilikler getirdiler. Örneğin, cilalı taş döneminde kullanılan aletler ve çanak çömlek getirdiler Armit, “İneği ve diğer evcil hayvanları ve bitkileri de adaya onların taşıdığı söyleniyor” dedi.

Bugünün İngilizleri yani Büyük Britanya’nın güneydoğusunda yaşayan insanlar erken dönem Avrupalı ​​çiftçilerin soyundan geliyor. Ve bu onları İskoçlardan ayırıyor…. Peki bu nasıl gerçekleşti?

FRANSA ETKİSİ

Cevap, araştırmacıların vahiylerinde yatıyor: 2 bin 800 ila 3 bin 300 yıl önce, Orta ila Geç Tunç Çağı boyunca insanların güney İngiltere’ye büyük bir göç düzenlediğine inanılıyor. Nüfusun yarısından fazlasını değiştiren bu göçten kuzey bölgeler ve İskoçya etkilenmezken, etnik köken üzerinde büyük bir etki yaptığına inanılıyor.

“Bu insanlar nereden geldi?” sorusunun yanıtını ise Reich veriyor. “Fransa, büyük olasılıkla: Analizlere göre, genetik olarak Geç Tunç Çağı’ndaki güney İngilizler, Fransa’daki Geç Tunç ve Demir Çağı popülasyonlarına çok benziyor.”

Reich, “Genetik verilerden, Beher kültürü geldikten sonra Erken Tunç Çağı’nda, kuzey ve güney Britanya’da bozkır atalarının ve çiftçi atalarının oranlarının aynı olduğunu biliyorduk” diyor. “4 bin 500 yıl öncesinden günümüze, güney Britanya’da çiftçi atalarının oranını yükselten, ancak İskoçya’da olmayan bir şey oldu. Belli ki büyük bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorduk ama İngilizlerden daha az çiftçi ataları olduğu için Saksonlar olmadığını biliyorduk.”

İNGİLTERE’YE BÜYÜK GÖÇ

Şaşırtıcı bir şekilde, ekip, karşılaştırma için İngiltere’deki ve Orta ve Batı Avrupa’daki ilgili Geç Tunç Çağı ve Demir Çağı’ndan daha fazla genetik veri topladı. Yaklaşık 3 bin 000 yıl önce (Geç Tunç Çağı) ilk Avrupalı ​​çiftçilerden güney İngiltere’ye inen bir insan akını olduğu sonucuna vardılar.

Reich, bu kişiler için “Büyük olasılıkla Fransa’dan geldiler ve daha önceki göçler Hollanda gibi daha kuzey yerlerden gelmiş olabilir ancak kanıtlanmamıştır” diyor.

Peki İskoçlar ve İrlandalılar kim? Daha sonraki göçlerden daha az etki ile yaklaşık 4.500 yıl önce bozkır Bell Beaker göçmenlerinin daha doğrudan torunlarıdır.

Reich, bu aşırı nüfus değişimini tanıdık bir zeminde resmediyor: Stonehenge.

STONHENGE’NİN İNŞAATÇILARI

Stonehenge, erken dönem Avrupalı ​​çiftçilerin ilk akınının torunları tarafından inşa edildi. Ancak bu çiftçilerin yerini daha sonra bozkır halkının torunları aldı.

Reich, Romalılar çekildikten 1600 yıl önce İngiltere’ye ilk İngilizceyi getiren Saksonlar gibi daha sonra akınlar olduğunu ve bunun da oldukça yüksek bir nüfus devri ile sonuçlandığını belirtiyor. “Ve belki de henüz keşfedilmemiş başka insan hareketleri de vardı.” diyor.

Yapılan araştırmalarda, İngilizlerin ataların yalnızca yüzde 0,1’inden daha azının Buz Devri azalırken gelen orijinal avcı-toplayıcılardan geldiği ortaya çıkarılırken, İngilizlerin, Fransız ve Türklerle ortak genetik konusunda düşündüklerinden daha fazla ortak yönleri olduğunu da ortaya koydu.

‘ORTAK ÇOK ATALARI VARDIR’

Reich, “Dünyanın herhangi bir yerinde, tarih öncesinden süreklilik, saflık fikrini, genetik veriler ışığında sürdürmek zor” derken, günümüz popülasyonlarının çoğunlukla uzak bölgelerden gelen büyük ölçekli hareketlerin sonucu olduğuna dair kanıtların çok güçlü olduğunu da belirtti.

“Herhangi bir bölgedeki insanlar, binlerce yıl önce aynı bölgede yaşayanlardan neredeyse her zaman ortak çok az ataya sahiptir” dedi.

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