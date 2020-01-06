Harvey Weinstein İçin Karar Duruşmaları Başlıyor

Cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla New York’ta tutuksuz olarak yargılanan, bir dönemin ünlü ve güçlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkında kararın alınacağı jürili seri duruşmalar başlıyor.

New York’ta yapılacak duruşmalarda yarın 12 kişilik jüri heyeti oluşturulacak. Jürili seri duruşmalar 14 Ocak’ta başlayıp jüri heyeti kararını verene kadar aralıksız olarak her gün yapılacak.

Ünlü yapımcı Weinstein, bugün ön duruşma için avukatlarıyla birlikte New York’taki mahkemeye geldi. Weinstein, geçtiğimiz ay geçirdiği bir ameliyat nedeniyle yürüteç yardımıyla binaya girdi. Weinstein mahkeme binasına girişi sırasında kadınlar tarafından protesto edildi.

Weinstein’a yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları ilk olarak 2017 yılının Ekim ayında, New York Times ve The New Yorker dergisinde yer almıştı. 67 yaşındaki ünlü yönetmen hakkında 80’den fazla kadın cinsel taciz ve tecavüz iddiasında bulundu.

Weinstein, 2006 ve 2013 yıllarında iki ayrı kadına şiddet kullanarak tecavüz etmekle suçlandı.

Bir milyon dolar kefalet ödedikten sonra tutuksuz yargılanan Weinstein, hakkındaki iki ayrı yeni tecavüz suçlamasını reddetti, hiçbir kadınla isteği dışında ilişkide bulunmadığını söyledi. Weinstein, bir çok kadının hakkındaki iddiaları geri çekmesi konusunda uzlaştığını belirtti.

Hakim, Weinstein’ın 9 Eylül’de başlayacak jürili duruşmalarını erteleyerek, Ocak ayında yapılmasına hükmetmişti.

Kadınlar #MeToo kampanyasıyla ayağa kalktı

Yaklaşık iki yılı aşkın bir süre sonra Weinstein hakkında kararın alınacağı seri duruşmalarda yer alacak jüri heyeti üyeleri 2 bini aşkın kişinin arasından seçilecek.

Aralarında ünlü Hollywood yıldızlarının da olduğu birçok kadının, cinsel tacizine uğradığını iddia ettiği Weintein’ın sırlarının ortaya çıkmasının ardından, dünyanın birçok kentinde düzenlenen ‘Ben de’ anlamına gelen #MeToo kampanyalarında kadınlara yönelik taciz ve cinsel istismar protesto edilmişti.

Bir dönemin ünlü film yapım firması Miramax’ın sahibi olan Weinstein, ‘Shakespeare in Love’, ‘The King’s Speech’ ve ‘The Artist’ gibi öne çıkan filmlere imza atmıştı. Weinstein’ın 1970 yılında kurduğu film yapım firması, 80’den fazla Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Hollywood’un dahi yapımcısı olarak tanımlanan Weinstein, tutuksuz olarak yargılandığı davada GPS kontrolu kaydıyla bir milyon kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı. Weinstein, Rıza Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman gibi ünlü ceza avukatları tarafından savunuluyor.

Los Angeles’ta Weinstein hakkında yeni suçlamalar

Weinstein, New York’ta yargılanacağı mahkemeye ön duruşma için gitmesinden birkaç saat sonra Los Angeles’ta yeni cinsel taciz iddialarıyla suçlandı.

Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacey yaptığı açıklamada, Weinstein’ın 2013 yılında iki kadının cinsel tacizinden suçlandığını, bir kadına tecavüz edip diğerine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını belirtti.

Savcı Lacey, Weinstein davasının New York’ta tamamlanması sonrasında Los Angeles’ta bir mahkemede bu yeni suçlamalarla yüzyüze gelmesini beklediklerini ifade etti. Los Angeles’taki savcılar Weinstein’ın 18 Şubat 2013’te kimliği belirsiz bir kadını odasına girmeye zorladığını ve ona tecavüz ettiğini, olaydan bir gece sonra da Beverly Hills’teki bir otel odasında başka bir kadına cinsel tacizde bulunup saldırdığını iddia etti.

Weinstein’ın Los Angeles’taki suçlamalardan hüküm giymesi halinde 28 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Weinstein’ın New York’taki avukatı Donna Rotunno, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek Los Angeles suçlamaları hakkında yorum yapmadı.

Mağdurlarla sigorta poliçesi yoluyla uzlaşma

Weinstein’in şikayetçi bazı kadınlarla 44 milyon dolarlık anlaşmaya vardığı iddia edilmiş, bu kadınlarla yapılan görüşmeler sonucu uzlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü. Weinstein’ın avukatları hakime bazı mağdurlarla tazminat konusunda uzlaştıklarını ifade etmişti. Bu mağdurlara ödenecek tazminatların Weinstein’in şirketlerinin sigorta poliçelerinden sağlanacağı belirtilmişti.

Eski yapımcının kadınlarla mahkeme dışında çözüm için tazminat ödemeyi kabul ettiği anlaşmanın Weinstein hakkında devam eden diğer davalarla ilgisi olmadığı belirtilmiş, davada şikayetçi olmayan ancak mağdur olduğunu iddia eden iki ayrı kadınla tazminat karşılığında uzlaşıldığı ifade edilmişti.