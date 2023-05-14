Hasan Cemal ve Ahmet Şık Meclis’e giremedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kapatılma ihtimaline karşın, 28. dönem milletvekili seçiminde ismi altında seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), aday listesinde medya dünyasından iki sürpriz vardı.
Gazeteciler Cengiz Çandar Diyarbakır’dan, Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.
AHMET ŞIK DA MECLİS DIŞINDA
Hasan Cemal Meclis’e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı. Türkiye İşçi Partisi listesinden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan gazeteci Ahmet Şık da Meclis’e giremedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.
YSP’de İstanbul’dan Meclis’e girmeye hak kazanan vekiller şöyle:
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
KEZİBAN KONUKCU KOK
CENGİZ ÇİÇEK
ÖZGÜL SAKİ
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
İSKENDER BAYHAN
ÇİÇEK OTLU
CELAL FIRAT