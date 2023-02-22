Hasarlı binalar canlı hayvanların üzerine yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları tamamlanarak yıkımları başlatılan binalarda hala kurtarılamamış canlı hayvanlar bulunuyor. Diyar Galeria’nın 4 ve 9’ncu katında tespit edilen kedi ve köpekler de tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi ve Diyarbakır Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler, “çaresizlik içinde yıkımı seyrediyoruz” dedi.

AFAD DRON İLE CANLI HAYVANLARI ÇEKTİ

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi ve Diyarbakır Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sevgi Ekmekçiler, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada binaların ağır hasarlı olması nedeniyle içeriye kimsenin giremediğini, girmek isteyenlere de izin verilmediğini belirtti.

Ekmekçiler, “Diyar Galeria’da yıkım başladı. Ne yazık ki canlı olarak tespit ettiğimiz hayvanlar kurtarılamadı. Biz de şu anda yıkımı seyrediyoruz. Hayvanlar göz göre göre ne yazık ki ölecekler. Hiçbir yetkili yok. Kimseye ulaşamıyoruz. Önce vinç istediler, sonra önce vinç girer dediler, sonra giremez dediler. İçeriye insan giremez çok tehlikeli dediler. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. 9’ncu katta dün bile kedilerin gezdiğini gördük. Hatta AFAD dron ile çekmiş hayvanları. 4’ncü katta vardı bir tane. Dün oraya vinç yanaştı ama son depremde dolap pencereyi kapattığı için oraya da ulaşılamadı. Zaten hayvan korkudan içeriye kaçtı. Şu anda yapılacak hiçbir şey yok. Zaten binanın içine girmeye kimseye izin verilmiyor. Çünkü yıkım tehlikesi var. Böyle bekliyoruz” diye konuştu.