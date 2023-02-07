Hasarlı binaların bulunduğu Kayseri’de de vatandaşlar tedirgin





Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen iki büyük depremin etkilerinin hissedildiği illerden biri de Kayseri oldu. Can kaybının bulunmadığı Kayseri’de birçok bina hasar aldı. Evlerindeki hasarın büyüklüğünü bilmediklerini belirten vatandaşlar geceyi belediyeye bağlı tesislerde ya da arabalarında geçirmeye devam ediyor.

Özellikle merkez ilçelerde hissedilen iki depremin ardından Hastane Caddesi üzerinde yer alan, zemin katında dükkan, üst katlarında konutların bulunduğu bir bina ise yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı. Binaya giriş çıkışlar polis ekipleri tarafından engellendi. Birbiriyle bitişik olan iki apartmanın arasında ise boşluk oluştu. Öte yandan Talas ilçesinde 6-8 yaşındaki binalarda da hasar bulunduğu belirtildi.

“BİZİM DE BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Çiğ köfte dükkanı işleten bir esnaf da şöyle konuştu:

* “İlk depreme gece evde yakalandık. O zaman evdeydik sallantıdan korkarak dışarı çıktık. Sonra insanların dışarıda olduğunu görünce dükkanı, kaloriferleri açarak en azından sıcak bir ortam olsun diye buraya geldik insanlar biraz oturup ısınırlar düşüncesiyle. Bütün insanlar sokaktalardı. Bizim de burada can güvenliğimiz yok.

* O gün zaten sabaha kadar dükkanı bırakamadık. İnsanlar soğukta dışardalardı. İnsanlara içeri gelmelerini söylüyorduk, onlar burada ısınıyorlardı. İkinci depreme dükkanda yakalandık. Bitişik olan iki bina birbirinden ayrıldı. Burada da çok güvenli bir ortamda değiliz ama gıda sektöründe olduğumuz için de maalesef burayı bırakamıyoruz.” ANKA