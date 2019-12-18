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Hasarlı binayı yıkan kepçe sağlam eve girdi

İstanbul’da geçen eylül ayında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından birçok ilçede hasarlı binalar ortaya çıktı. Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir bina da depremde hasar gören evler arasında yer aldı. Hasarlı evin yıkımı için tapu sahipleri bir firmayla anlaştı. Sabah saatlerinde kepçeyle başlayan yıkım sırasında yan tarafta bulunan Çiğdem Apartmanı da zarar gördü. […]

İstanbul’da geçen eylül ayında meydana gelen 5.8’lik depremin ardından birçok ilçede hasarlı binalar ortaya çıktı.

Avcılar’a bağlı Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan dört katlı bir bina da depremde hasar gören evler arasında yer aldı. Hasarlı evin yıkımı için tapu sahipleri bir firmayla anlaştı. Sabah saatlerinde kepçeyle başlayan yıkım sırasında yan tarafta bulunan Çiğdem Apartmanı da zarar gördü.

Olayla ilgili şikayetçi olacağını ifade eden Sevil Akbulut’un zararının ise yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

“YA CAMIN ARKASINDA BİR BEBEK OLSAYDI?”

Yıkım sırasında Çiğdem Apartmanı’nın bahçede bulunan kamelya kısmı ve Sevil Akbulut isimli vatandaşın evinin camı, mermeri ve cam korkulukları yıkıldı. Durumu komşularının telefonu ile öğrenen Akbulut eve gelince büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili şikayetçi olacağını ifade eden Akbulut, “Bu camın arkasında bir bebek bir çocuk da olabilirdi. Belediye bu şekilde bir yıkıma nasın izin verdi? Gecekondu yıkar gibi yıkım olmaz” dedi. (İHA)

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Yazar Alaturka Online

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