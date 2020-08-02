Hasmı kapıya o çatıya… Damdan dama tehditler

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde iddiaya göre H.K.’nın evinin önüne dün gece husumetlisi geldi. H.K. bunun üzerine eline bıçağı alıp aşağı indi ve şahısla tartıştı. Hasmı gittikten sonra sinir krizi geçiren genç adam 2 katlı evin damına çıkıp bıçakla kendisine zarar verdi ve intihara kalkıştı. Tehditler savuran H.K. polisleri görünce damda bulunan taşları da aşağı atmaya başladı.

KARŞILIKLI TEHDİT

Bu sırada H.K.’nın hasmı da karşı evin damından genç adama tehditler savurdu. Polisin dama çıkıp 1 saatlik ikna çalışmasının ardından H.K. intihardan vazgeçip teslim oldu. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolü yapılan H.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)