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11 Mayıs 2023
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Hasta seçmen nasıl oy kullanacak? Bakan Koca açıkladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Bakan Koca, 14 Mayıs seçimlerinde hasta seçmenler ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oy kullanmak isteyen hastalara yardımcı olacaklarını ifade eden Koca,  “Bakanlığımız, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatmakta olan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlıyor. İllerdeki Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak. Oy kullanmaya götürülen hastalara sağlık personeli de refakat edecek. Gerekli koordinasyon İl Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilecek” dedi.

YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR

Koca, yatağa bağımlı seçmenlere de ilişkin şunları kaydetti:

“Öte yandan, yatağa bağımlı veya engeli sandığa gidip oy kullanmasına mani seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporuyla birlikte YSK’ya yapacakları başvurunun süresi 2 Nisan’da dolmuştu.” (DHA)

Alaturka Online
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