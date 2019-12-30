Hastalarına öncelik verilmeyince muayene odasını dağıttılar

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde 26 Aralık Perşembe günü yaşanan olay şöyle gelişti: İddiaya göre doktor Rabia T.’nin hasta muayene ettiği sırada odaya giren 2 kişi, kendi hastalarının durumunun acil olduğunu söyleyip, öncelik verilmesini istedi.

Doktor Rabia T. ise tüm hastaların aynı durumda olduğunu, öncelik sıralamasının ‘triaj’ uygulamasına göre yapıldığını söyledi. Bunun üzerine 2 hasta yakını ile doktor Rabia T. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında hasta yakınları, muayene odasındaki masayı devirip, bilgisayarı yere fırlattı. Hastane güvenliği ile polislerinin müdahale ettiği ikili, gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede ise savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Mersin Sağlık Hakkı Meclisi üyeleri, bugün hastane önünde bir açıklama yaparak, saldırıyı kınadı. Hekimler adına konuşan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. 10 gün önce de Tarsus Devlet Hastanesi´nde bir hekim ve bir sağlık çalışanının darbedildiğini hatırlatan Antmen, “Her durumda tekrar ettiğimiz gibi, sağlık alanında şiddetin geldiği boyuttan son derece rahatsız ve kaygılıyız. Yıllardır, yapılması gerekenleri söylemekten, Sağlık Bakanlığı’nı ve yetkilileri bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çağırmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığı’nın bu dereceye gelmiş şiddet olayları karşısında neden suskun kaldığını, neden çözüm için adım atmadığını, neden önerilerimize kulak tıkadığını merak ediyoruz” dedi.

‘YASA ÇIKARILSIN’

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik gerçekçi adımlar atılması için çağrıda bulunan Antmen, “Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması talebimizi tekrarlıyoruz. Mevcut yasal yaptırımlarla bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değildir. Sağlıkta şiddeti uygulayanlar, şiddetin derecesine bakılmaksızın tutuklanmalı ve en ağır cezalara çarptırılmalı, şiddetin körüklenmesine neden olan kutuplaştırıcı dil ve söylemlerden uzak durulmalı, tüm sağlık çalışanlarının çalışma şartları insana yaraşır bir hale getirilmeli, performans ve geçim kaygısından uzak bir sağlık ortamı yaratılmalıdır” diye konuştu. DHA

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