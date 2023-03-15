Hastalık yayılıyor! 215 köy karantinaya alındı

Zonguldak’ta Ereğli, Alaplı, Kozlu, Gökçebey ilçeleri ve merkeze bağlı köylerde ahır ve ağıllarda inek, koyun ve keçi gibi hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

215 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Devrek ilçesi ise önlem amacıyla kapsama alınarak toplam 215 köy karantina altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hastalığın görüldüğü bölgelerde aşılama çalışması başlattı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇMİŞTİ

Türkiye’de görülen yeni tip şap virüsü nedeniyle mezbahalara gidiş dışında tüm hayvan nakilleri yasaklanmış, hayvan pazarları da kapatılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin izinleri de iptal edilmişti.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Hastalığın yayılışı 2 farklı unsurla gerçekleşir:

1- Hasta hayvanlar

Bunların ağız salya akıntısı

İdrar ve dışkıları

Sütü

Mihraklarda oluşan vezikülerin patlaması ile

2- Taşıyıcı hayvan ve kaynaklar

Fare, Kuşlar, Yaban domuzu, Kanatlılar hastalığın yayılmasında rol oynar.

Suni tohumlama (Hastalıklı sperm veya malzeme ile)

Hastalıklı ortamda bulunan kaba yem, hayvan altlığı, su,

Hastalıklı ortamda kullanılan elbise, kıyafet ve malzemenin (sağım makinesi, kaşağı, zincir) dezenfekte edilmeden kullanılması,

Hayvan nakilleri (Hastalıklı hayvan, malzeme veya dezenfekte edilmemiş taşıma araçları ile),

Hastalıklı hayvan ürünlerinin gerekli işleme tabi tutulmadan piyasaya sürülmesi hastalığın salgın haline gelmesinde önemli rol oynar.