Hastane dönüşü feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Samsun’da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobildeki Ziynet Candan (60) ve eşi Yakup Candan (63) öldü, 2 kişi ise yaralandı. Yakup Candanın rahatsızlanan eşi Ziynet Candanı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Terme ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Terme’den Samsun yönüne giden Gülşen Ertap yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak karşı şeride geçti. Devrilen otomobil, karşı yönden Fahri Candan yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ziynet Candan’ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Yaralılar, Yakup Candan ile Fahri Candan ve Gülşen Ertap ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakup Candan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yakup Candanın rahatsızlanan eşi Ziynet Candanı hastaneye götürdüğü, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi. (DHA)