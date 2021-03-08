Hastane önünde insan zinciri oluşturdular

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sağlık çalışanı kadınlar ortak basın açıklamaları gerçekleştirdi. DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun ortak çağrısıyla tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da etkinlikler yapıldı.

8 Mart 2021 Pazartesi günü 12.30’da eş zamanlı olarak; İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

İstanbul Tıp Fakültesi ana girişinde yapılan etkinliğe İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip de katılarak bir konuşma yaptı. Saip, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Etkinlikte SES Aksaray Şube Başkanı Yasemin Bakır ve Sağlık-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Nedime Yıldırım birer konuşma yaparken, basın metnini SES işyeri temsilcisi Güneş Cengiz okudu.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde yapılan basın açıklamasına ise çok sayıda kadın hekim ve sağlık çalışanı katıldı. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan ve Kadın Komisyonu üyeleri de etkinlikte yer aldı. Hastane giriş kapısı önünde toplanan kadınlar mor kurdeleler tutarak kızkardeşlik zinciri oluşturarak hastane bahçesinde tek sıra bir yürüyüş yaptı.

Zeynep Kamil EAH’de yapılan etkinliğe ise yine İTO Kadın Komisyonu üyeleri katıldı.

Etkinliklerde “Yaşamak Yaşatmak İçin Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, Emeği Örgütlüyor, Dayanışmayı Büyütüyoruz! Yaşasın 8 Mart!” pankartları açıldı. Mor kurdeleler tutan sağlık çalışanı kadınlar kız kardeşlik zincirleri oluşturdu.

TALEPLER SIRALANDI

Basın açıklamasında talepler şöyle sıralandı:

* Kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler acilen yapılmalı,İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmasına son verilmeli, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı,

* Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli güvenceli, düzenli işler yaratılmalı,

* Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçmesi sağlanmalı,

* Bir sağlık ve sosyal hak olarak kürtaj hakkının kullanımını engelleyen fiili uygulamalardan vazgeçilmeli, güvenli ve parasız kürtaj olanakları sağlanmalı,

* Kadınlar regl döneminde en az iki gün ücretli izinli olmalı,

* Kadın istihdamın önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı,

* Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşleri açılmalı,

* ILO 190 sayılı sözleşme uygulanmalı,

* Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4+4+4 eğitim sistemi hemen iptal edilmeli,

* 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.

Basın açıklamasında, “Kadınların eşit ve özgür olduğu, sömürünün baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için, hayatlarımıza sahip çıkmak için, savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek için, demokrasi ve barış için, emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz bizimdir demek için, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için, emeğimizi ve hayatı örgütlemek için, tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

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