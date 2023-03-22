Hastane otoparkında başında poşetle ölü bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan ve yakınlarının iki gün önce adli mercilere kayıp müracaatı yaparak bulunmasını istediği 64 yaşındaki İhsan Yücel Yatağan ilçesi Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi bahçesinde park halinde bulunan araç içerisinde vatandaşlar tarafından başına poşet geçirilmiş ve hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yücel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri araç çevresinde güvenlik şeridi çekti. Muğla Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından araç içinde ve dışında inceleme yapıldı.

Cansız bedenin kayıp olarak aranan İhsan Yücel (64) e ait olduğu anlaşıldı. İncelemenin ardından İhsan Yücel’in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.