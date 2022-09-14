Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlik görevlisini öldürdü

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Esenyurt’taki hastanede iddiaya göre ‘sessiz olun’ şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 21:55 – 14 Eylül 2022 Güncellenme:

Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlik görevlisini öldürdü

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı.

‘SESSİZ OLUN’ DEDİ, CANINDAN OLDU

Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını ‘sessiz olun’ diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ı boynundan bıçakladı.

Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

1,5 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan’ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi. (DHA)

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