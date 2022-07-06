Hastanede doktoru vurup, intihara kalkıştı

Konya Şehir Hastanesi’nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.
Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi’nin kardiyoloji bölümünde 14.30 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya’yı tabancayla başından vurdu.
Saldırgan daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı. Doktor Karakaya ve saldırganın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’un da hastanede bulunduğu ve olaya ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.