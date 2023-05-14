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14 Mayıs 2023
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Hastanede tedavi gören seçmen ambulansla oy vermeye gitti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Etlik Şehir Hastanesi Dahiliye servisinde 15 gündür tedavi gören 66 yaşındaki Aycan, ambulansla Şehit İlker Aydın Ortaokuluna nakledilmek üzere kaldığı odadan tekerlekli sandalyeyle alınarak, ambulansa bindirildi.

Aycan, oy kullanmaya götürülürken bir sağlık personeli de kendisine refakat etti.

Okulun bahçesine kadar ambulansla gelen, refakatçi sağlık personeliyle oy kullanacağı sandığa giden Aycan, oyunu verdikten sonra Etlik Şehir Hastanesine götürüldü.

Aycan, hizmetten çok memnun olduğunu, bunun kendisine kolaylık sağladığını söyledi.

Hastanede yatarken oy kullanmak için başvurduğunu anlatan Aycan, sonuçların hayırlı olmasını diledi.

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