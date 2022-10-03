Hastanede yemek boykotu tartışmasında silah çekildi

Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki yemek boykotunda çıkan tartışmada, yemek firmasından 1 kişi tabancasını çekip yere ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası hastaneye giren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Çalışanlar, hastane önünde oturma eylemi yaptı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’de yemeği beğenmeyip boykot eden bazı sağlık çalışanlarıyla yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yemek firmasından 1 kişi tabancasını sağlıkçılara doğrulttuktan sonra yere ateş etti, ardından kargaşa yaşandı.

Yaralananın olmadığı olayda, silah sesi üzerine, hastane önündeki polis ekipleri içeri girdi. Tarafları ayıran polis, bölgeyi boşaltıp inceleme yaptı. Yemek boykotu yapan bir grup sağlık çalışanı da aşağı inip hastane önünde oturma eylemi ve açıklama yaptı.

Olay yerine İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da geldi. İncelemelerin ardından sağlık çalışanlarıyla toplantı yapıldı. Bilgi alan Pamukçu ve Doç. Dr. Asena, emniyet yetkilileri ile de görüştü.

‘AVUKATLARIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU’

Görüşmelerin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Sağlık Bakanlığı ve idarenin konuyla ilgilendiğini söyleyerek, “Biz bu firmaları muhatap almıyoruz. Bizim muhatabımız idaredir. Hakkımız olanı istiyoruz, sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Bizim avukatlarımız suç duyurusunda bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü de hukuksal olarak işin bir tarafı olduklarını ifade ettiler. 1 kişi gözaltına alındı” dedi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Lokantacılar online yemek siparişi sistemlerini boykota hazırlanıyor