Hastaneden görüntü sızdı: İyi başlamıştık ama umre mahvetti, söylendiği gibi 100 değil vaka sayısı 1000’lerde !

İstanbul’da bir hastanede çekilen görüntülerde konuşan bir doktorun itirafları Türkiye’de koronavirüs salgınında bilinenden daha fazla vaka olduğunu gözler önüne serdi.

Bir hastanede sağlık çalışanlarına verilen brifing sırasında gizli şekilde çekildiği görülen görüntülerde hastane yetkilisinin orada çalışan doktor ve hemşirelere Türkiye’de gelinen son durumu aktardığı görülüyor.

Karşısındaki sağlıkçıları bilgilendiren kişi “aslında en başta sıkı başladık ama umre işi mahvetti” sözleri dikkat çekerken şu an vaka sayısının 100 değil binlerde olduğunu söylüyor.

İstabul’daki durumun çok ciddi olduğunu aktaran kişi “İstanbul ve Ankara çok fena Kayseri’de üçü de umreden gelme vaka var” diyor.

Konuşmanın görüntülere yansıyan kısmının tamamı şu şekilde:

“Kendinizi nasıl güvende hissedecekseniz öyle davranın ama malzemeleri çok dikkatli kullanmamız lazım çünkü görünüşe göre kötü başladık ve nasıl gideceğini bilmiyoruz. İtalya olmamayı umut ediyoruz. Aslında baya bir kontrollü gidiliyordu ama Umre işi mahvetti. Artık binlerle konuşabilirz vaka sayısını. Binleri bulmaya başladı çünkü vakalar. Söylendiği gibi öyle yüzlerde falan değiliz artık.

Kim yalan söylüyor?

Sağlık çalışanları mı, yoksa

AKP mi? “Kontrollü başlamıştık ama UMRE işi, herşeyi mahvetti!” “Artık vaka sayısını yüzler değil binlerle konuşabiliriz…” #TurkisinTedavisi pic.twitter.com/dw1APczvpw — Sedef Kabas (@SedefKabas) March 18, 2020

İstanbul çok fena, Ankara da fena başladı. Doğuda da var. Van’da da var. Kayseri’de var. Yurtdışından gelenler var. Önce kendimizi koruyacağız. Servilerde çalışacak olanlar için söylüyorum onların N95 tipi maske takmasına gerek yok ancak ne zaman ki hastaya aspirasyon gerekir o zaman…”