Hastanelerde refakatçisi olmayan 162 çocuk bulunuyor

6 Şubat günü Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 100 saatten fazla bir süre geçti. Ölü ve yaralı sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır. 101 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 18 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir.”