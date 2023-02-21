Hastanenin maliyeti 2 yılda 5 katına çıktı

AKP Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 2021 yılı Ocak ayında yaptığı açıklamada, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin hemen karşısında 400 yataklı yeni bir hastane yapılacağını, hastanenin 2021 yılı yatırım programına alındığını ve maliyetinin de 280 milyon lira olduğunu ifade etmişti. Ancak aradan geçen iki yıl boyunca hastane ile ilgili her hangi bir adım atılmadı.

2 YILDA 5 KAT ARTTI

İki yıllık gecikmenin ardından 15 Şubat 2023 tarihinde 400 yataklı hastanenin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi 1 milyar 329 milyon liraya Ankara merkezli İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited şirketi kazandı. 750 günde tamamlanacağı belirtilen hastanenin 2 yılda maliyetinin yaklaşık 5 kat arttığı ortaya çıktı. Öte yandan ihaleyi alan firma daha önce de Kırşehir Kapalı Cezaevi Kampüsünü yapmıştı.