Hastaneye giden Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında oğlundan açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kendisini yorgun ve halsiz hissetmesi üzerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne giderek, tetkiklerini yaptırdı. Başkan Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi veren oğlu Gökhan Böcek, 10 gün süren orman yangını sürecinden sonra babasının kendisini halsiz hissetmesi üzerine corona virüsü tedavisi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlarıyla görüştüğünü anlattı.

“SIKINTILI BİR DURUM YOK”

Gökhan Böcek, “Doktorlar, ‘Gelin en azından sonuçlarınıza bakalım’ dedikleri için biz de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeyiz. Genel durumu iyi. ‘Basın mensupları aşağıda sen onlara iyi olduğumu söyle’ dedi. Sonuçları çıktıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Daha dün basın açıklaması yaptığında doktorlarının kendisini uyardığını söylemişti. Normal kan tetkikleri yapılıyor, sıkıntılı bir durum yok. Yoğun bir yangın süreci geçti, şu an durumu iyi” dedi. DHA

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