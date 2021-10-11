Hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürüyor! Corona ilacı için resmi başvuru yapıldı

ABD’li ilaç firması Merck, corona virüsüne karşı geliştirdiği “Molnupiravir” adlı ilacın acil kullanım onayı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulundu.

ABD’li ilaç firması Merck ve ortağı biyoteknoloji firması Ridgeback Bioterapötik, corona virüsünün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan hap formundaki ilacın özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski bulunan Covid-19 hastalarında kullanımı için ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptı.

KARAR 1 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Kararı 1 hafta içerisinde açıklaması beklenen FDA, “Molnupiravir” adlı ilacın güvenliğine ve etkinliğine dair verileri inceleyecek. İlaç FDA’dan onay alırsa Covid-19 tedavisinde kullanılan ilk oral antiviral ilaç olacak.

“HASTANEYE YATMA VE ÖLÜM RİSKİNİ YARIYA DÜŞÜRÜYOR”

Merck, 1 Ekim’de coronanın etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki ilacı geliştirdiğini açıklamıştı.

Merck, ilacın enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, ABD ve diğer ülkelerde kullanımı için FDA’ya başvuracağını aktarmıştı.

Merck ve biyoteknoloji firması ortağı Ridgeback Biotherapeutics’un yürüttüğü araştırmada, Covid-19’u ağır geçirme riski bulunan 775 yetişkin arasından enfeksiyonun erken evrelerinde Molnupiravir’i alanlarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarında yarı yarıya düşüş kaydedildiği belirtilmişti.

Araştırmaya göre etkin madde içermeyen plasebo alan hastaların yüzde 14,1’inin 30 gün sonunda hastaneye kaldırıldığı veya hayatını kaybettiği bildirilirken, corona virüsünün çoğalmasını sağlayan enzime müdahale eden Molnupiravir’i alan hastalarda ise bu oranın yüzde 7.3 olduğu kaydedilmişti.

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