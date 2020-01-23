Hastasına izinsiz SMS atan doktora şok

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor. Bir hasta, cep telefonuna reklam amaçlı mesaj atan doktoru kurula şikayet etti.

TENEZZÜL EDİP CEVAP VERMEDİ

Cep telefonuna açık rızası olmaksızın reklam amaçlı mesaj göndermekle suçlanan doktor, hakkında yapılan şikayete dair cevap vermedi. KVKK, emsal nitelikte bir karara imza attı. Veri sorumlusu doktora 50 bin TL idari para cezası verildi, cezanın gerekçesi şöyle açıklandı:

KİŞİNİN AÇIK RIZASI YOK

“Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği kanunlarda açıkça öngörülmüştür. İlgili kişinin veri sorumlusu doktor hakkındaki başvurusunda yer alan iddialar ile ilgili olarak kurul soruşturma başlatmıştır. Veri sorumlusu doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya kanunda belirtilen diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmiştir. Veri sorumlusu hakkında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılmıştır.” (İHA)