Hastasının darp etmediği ortaya çıkmıştı… Dr. Tahir Tarımer soruşturmasında yeni ayrıntılar

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darp edilmediği belirlenen Dr. Tahir Tarımer hakkında, iddianame hazırlandı.

Yatağan Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart’ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.

Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı’dan şikayetçi oldu.

Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, “Sen şiddette bulundun, darp ettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz” sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürüldü.

‘İFTİRAYA UĞRADIM’ DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne getirildi.

İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, “Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim” dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer’in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı’nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

Görüntülerin ardından Hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman Çavuş Aladağlı da Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açığa alınan Aladağlı görevine iade edildi.

İDARİ SORUŞTURMA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin, olayla ilgili yürüttüğü idari soruşturmada hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi.

İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılan 85 kişinin ifadelerini aldı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI, HAKKINDA DAVA AÇILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da memurluktan ihraç edildi.

FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen Dr. Tarımer hakkında 21 Temmuz’da ‘FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan’ iddianame hazırlandı.

İddianamede, 10 yıla kadar hapsi istenilen Tahir Tarımer’in, sempati ve iltisak boyutunu aşarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı anlatıldı.

Dr. Tarımer’in bu suçtan yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilirken, Uzman Çavuş Aladağlı’ya darp ve iftiradan da hakkında iddianame hazırlandı.

‘BULUNDUĞUM BÖLÜMDE BİRTAKIM SORUMLULUKLARIM VAR’

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianamede Tarımer’in yaralamadan 1 yıl, iftiradan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin detayları da ortaya çıktı. İddianamede Dr. Tarımer’in ifadesiyle, Aladağlı’nın savunmasına yer verildi.

Dr. Tarımer iddianamedeki ifadesinde, olay tarihinde acil bölümün sarı alan kısmında kıdemli ve sorumlu asistan doktor olarak çalıştığını belirterek, “Bulunduğum bölümde birtakım sorumluluklarım var. Ali Aladağlı hastaneye ultrason çektirme talebiyle geldi. Bu durumu Dr. Halil’e ilettim. Dr. Halil, önce tetkik yapması gerektiğini Ali Aladağlı’ya belirtti. Seslerin yükselmesi ve işleyişte aksaklık olacağını düşünerek olaya müdahil oldum. O sırada deskte oturuyordum. Ali sedyesinden kalkarak deskin önüne gelerek ‘İstediğim gibi konuşurum, istediğim gibi bağırırım, sen kimsin. İsmini, soy ismini söyle’ dedi. Bunun üzerine ayağa kalktım” ifadelerini kullandı.

‘BOĞAZIMI SIKTIĞI SIRADA GÖZLÜĞÜM KIRILDI’

Dr. Tarımer, ifadesinden şu bölümlere de yer verildi:

*Hastaneye ait olan ve tüm hastalara yapılan tıbbi müdahaleleri gösterir evrak Ali Aladağlı’nın elindeydi.

*Ultrason ihtiyacı olup, olmadığını görmek için evraka bakmak istedim. Muayene olmak istemeyerek evrakı teslim etmedi. Deskin önünden gideceği sırada ‘Bütün doktorlar aynısınız. Aldığınız para zehir zıkkım olsun, Allah cezanızı versin’ şeklinde söylemlerde bulundu.

*Resmi evrak halen elindeydi. Evrakı vermeden yürümeye devam edince, peşinden gittim. Elindeki evraka hamle yaparak, ucundan tuttum. O sırada dengem bozulduğu için evrakla birlikte yere temas ettim. Evrakı almak için ikinci kez hamle yaptım.

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*Ali Aladağlı koluyla, boynumu koltuk altına aldı. Etrafta bulunan kişilerin müdahalesiyle kolunun altından kurtulabildim.

*Tehdit ve hakaret içerikli bir söz söylemedim. Ancak kendisi bana hakaret içerikli sözler sarf etti. Fiziki bir müdahalede bulunmadım. Boğazımı sıktığı sırada gözlüğüm kırıldı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, şikayetçiyim.

‘SALDIRMAK İÇİN PEŞİM GELDİ VE İTEKLEYEREK DUVARA ÇARPTIRDI’

Uzman Çavuş Ali Aladağlı ise iddianamedeki ifadesinde, şöyle konuştu:

* 14 Mart’ta Yatağan Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı şikayetiyle gittim. Burada tetkiklerimi yaptırdım. MR ile ultrason işlemleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildim.

* Apandisit ve safra kesesi şüphesi olduğu için ağrılarım devam ediyordu. Olay günü saat 23.45 sıralarında acil servise giriş yaptım. Daha önce tetkiklerim yapıldı.

* Bu durumun göz önünde tutulmasını DR. Mehmet Halil Demir’e ilettim. O sırada Dr. Tahir Tarımer ‘Bu saatte ultrasonu nereden bulacağız’ dedi.

* Sedyeden ayağa kalkıp, konuşmaya başladım. Tahir Tarımer sevk evraklarını istedi. Evrakların bana ait olduğunu söyleyerek vermedim.

* Refakatçimle birlikte evrakla hastaneden ayrılacağım sırada Tahir Tarımer, beni itip, duvara yapıştırdı. Bu sırada Dr. Tarımer’in gözlüğü kırılmış olabilir. Saldırmak için peşim geldi ve beni tekrar duvara itti.

İddianamede, Tahir Tarımer’in Ali Aladağlı’nın arkasından gelerek hamle yaptığı, sol omzuyla duvara yapıştırdığı, orada bulunanların araya girmesiyle Tarımer’in elini havaya kaldırarak ikinci kez vurmak istediği anlatıldı.

Ali Aladağlı’nın hakaret etmediğinin bilirkişi raporları ve kamera görüntüleriyle sabit olduğu, Tahir Tarımer’in Aladağlı’nın hakaret suçunu işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için iftira içerikli eylemlerde bulunduğu anlatıldı.

N.K. ve N.Ö.’ün yalan tanıklık suçuna ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi. (DHA)