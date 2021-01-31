Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alındı

Olay, dün Ünye’deki Taşkent Konutları’nda meydana geldi. Süleyman Uysal otopark giriş kısmında park edilen aracın camına “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” diye yazdı.

Kendisi de aynı sitede oturan Uysal daha sonra otoparktan ayrıldı. Notu yazıp bıraktığı aracın bir savcıya ait olması üzerine, bir süre sonra eve gelen polisler tarafından gözaltına alınan Süleyman Uysal, emniyete götürüldü. Yaklaşık 6 saat gözaltında kalan ve ifadesi alınan Uysal gece yarısı nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK: NOTTAN DEĞİL MALA ZARAR VERMEDEN

Olayla ilgili Ünye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

30/01/2021 günü Ünye Adliyesinde görev yapan bir Cumhuriyet Savcısının ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracın cam sileceklerine zarar verildiği ve ayrıca bir not bırakıldığı yönündeki şikayeti üzerine günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından olayın araştırılması ve şüphelinin tespitine yönelik kolluğa talimat verildiği, yapılan araştırmada şüpheli S.U.’nun tespit edilmesi üzerine gerekli tahkikat işlemlerinin yapılabilmesi, ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü, ifade ve tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldığı, şahsın sadece not kağıdı yazdığından bahisle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, mala zarar verme suçuna yönelik soruşturma dosyasının bu şekilde derdest olduğu ve soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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