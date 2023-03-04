Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan içme suyuna açıklaması

Savaş, yazılı açıklamasında, sosyal medyada gündem olan konunun şebekelerdeki su iletimine ilişkin değil, hazır şişelenmiş ve damacana suyu olduğuna belirtti.

Kentte depremden en çok Antakya, Defne, Samandağ, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin etkilendiğini bildiren Savaş, depremin ardından Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (HATSU), birçok belediye ve kurumla ortak çalışarak tüm ilçelere şebeke üzerinden içme-kullanma suyu verdiğini ifade etti.

“HERHANGİ BİR SORUN ÇIKARSA…”

Altyapı hatlarında yapılan hasar tespit, bakım ve onarım çalışmalarının sonucunda kullanma suyunun şebekelere iletildiğini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

*Antakya, Hassa, İskenderun, Samandağ, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde ise enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelere sokak çeşmeleri ve HATSU Genel Müdürlüğümüz ile paydaşlarımızın su tankerleriyle vatandaşlarımıza kullanma suyu ulaştırılmaktadır.

*Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine göre iletilen sular, 0,2 ile 0,5 ppm aralığında klorlanarak şebekeye verilmekte ve analizleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

*Analizlerde uygunluk durumu rutin olarak takip edilmekte olup herhangi bir olumsuz sonuç çıkması durumunda ilgili kaynaktan su iletimi durdurulmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

YERALTI SULARI

Depremin ardından yeraltı sularının içme suyu olarak kullanımına uygun olup olmadığıyla ilgili analiz çalışmalarının kapsamlı şekilde yapıldığını belirten Savaş, şu değerlendirmede bulundu:

*İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelindeki aktif olan su kaynaklarından numuneler alınarak analizler yapıldığı sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuyla paylaşılmıştır. Analiz sonuçları çıkana kadar şebeke sularının içme suyu olarak değil sadece kullanma suyu olarak kullanılması yönünde vatandaşlarımıza tedbiren bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmaktadır.

*Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol amaçlı yapılan 1009 analizden 901’i uygun çıkmış olup uygun olmayan bazı noktalarda ekiplerimiz tarafından klorlama yaparak müdahale edilmiştir.

*Şu anda Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyudan, Karaçay ve Yayladağı İçme Suyu Arıtma tesislerinden ve Harbiye, Beşikligöl, Hıdırbey, Akçay, Eğricek, Bükünsuyu, Pınarbaşı, Avcılar, Haymaseki su kaynaklarından içme suyu temini sağlanmaktadır.

*Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan nihai analiz sonuçları tamamlandıktan sonra sonuçlar yeniden kamuoyuyla paylaşılacaktır.

*Nihai sonuçlar çıkana kadar şebekelerden iletilen suların içme suyu olarak değil, sadece kullanma suyu olarak kullanılmasını önemle belirtmek isterim.

İNTERNETTEN TAKİP EDİLEBİLİR

Savaş, vatandaşların yaşadıkları bölgelere göre su analiz sonuçlarını HATSU’nın internet sitesinden takip edebileceğini duyurdu. (AA)