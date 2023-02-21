Hatay depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı





Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir villanın bahçesindeki kameranın kayıtlarında, yarısı dolu olan yüzme havuzunun sarsıntının şiddetiyle dalgalanarak taşması yer alıyor.

Binanın içini gösteren kayıtta da villadaki kişilerin panikle koşuşturduğu görülüyor.

Bu kişilerin binanın dışına çıkması ve otoparktaki araçların sarsıntı sırasında sallanması da görüntüler arasında bulunuyor.