Hatay Gazeteciler Cemiyeti: Yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz

24 Mart’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Hatay’da katıldığı törenle temeli atılan Defne Devlet Hastanesi’nin, beton dökülerek temelinin atıldığı alanın görüntüsü sosyal medyada gündem olmuş, Erdoğan’ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görülmüştü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgeye giden yerel gazeteciler ise orada bulunan görevliler tarafından engellenmiş, sözlü tehdide maruz kalmışlardı.

Gazetecilerin maruz kaldığı durum karşısında Hatay Gazeteciler Cemiyeti, yazılı bir açıklama yaparak yaşanan olayı kınadı.

“YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI KINIYORUZ”

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

*25 Mart’ta gazetecilik görevini yerine getirmek ve toplumu bilgilendirmek amacıyla 24 Mart’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve bugün çıkan haberlerde ‘ortada bir temel olmadığı’ iddiasına dayanarak halkımızı doğru haber ile bilgilendirmek için Defne Hastanesi alanına giderek durumu haberleştirmek isteyen cemiyetimizin Disiplin Kurulu üyesi ve H24 İnternet Haberciliği sahibi Mustafa Dilek ve beraberinde bulunan Atayurt Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Seyfettin Uygun’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz.

“MALATYALI MÜTEAHHİTTİN KİM OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ”

*Söz konusu alanda bulunan ve kendisini toprak sahibi, müteahhit ve yüklenici firme olarak tanıtan kişinin, 2 gazeteci arkadaşımıza yapmış olduğu, ‘Ben Malatyalıyım’, ‘Buradan gitmezseniz başınıza bir iş gelir’, ‘Siz kimsiniz lan’ gibi birçok sözün yanı sıra ‘Vatan hainisiniz’ gibi ağır ithamlarda bulunan Malatyalı müteahhittin kim olduğunu merak ediyoruz.

*Yapılan sözlü sataşma ve tartışmayı Hatay’da bulunan tüm gazetecileri yapılmış sayıyor, söz konusu yerin temel atma durumuyla ilgili tüm gazeteciler olarak takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.