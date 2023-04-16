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16 Nisan 2023
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Hatay Havalimanı’nda uçuş karmaşası! Mayıs’a kadar uçuş yok

Alaturka Online
Alaturka Online

Depremlerde pisti ağır hasar alan Hatay Havalimanı’nda uçuş sıkıntısı yaşanıyor. SÖZCÜ muhabirinin havalimanı yetkilisinden edindiği bilgiye göre, depremlerin ardından zarar gören piste kısa sürede onarım yapıldığı ancak onarımın uçakların yolculu olarak inilmesine engel teşkil ettiği belirtildi.

Havalimanı yetkilisi sebep olarak sivil havacılık kurallarını işaret etti. Açıklamaya göre pistin büyük bir bölümü hala hasarlı olduğu için yolcu bulunan uçaklar piste inemiyor. Ancak havalimanına boş inen uçak, yolcu alarak kalkabiliyor.

MAYIS AYI İŞARET EDİLDİ 

Pistin onarımı için Mayıs ayını işaret eden yetkili, mayıs ayında pistin durumuna karar verileceğini ifade etti. İfade edilen tarihin seçim ile ilgisinin olup olmadığı merak konusu.

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