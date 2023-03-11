Hatay için tehlikenin farkında mısınız?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim şahsi meselem’ dediği Hatay, depremin yarattığı yıkımın ardından çok daha büyük bir riskle karşı karşıya. İl genelinde Suriyeli nüfusunun artışı endişe yaratıyor. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz iktidarın tehlikenin farkında olmadığını belirterek “Türkiye sağlıklı bir Suriye politikası üretemezse, ulusal çıkarlarını merkeze koyarak davranamazsa ve özel tedbirler almazsa ilerde büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalırız. Uzun vadede Hatay’ı savaşmadan da kaybedebiliriz” uyarısında bulundu.

Yavuz, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hatay, Türkiye’nin 2011 sonrasında uyguladığı çok yanlış ve tutarsız Suriye politikası nedeniyle çok hassas bir ilimiz. Deprem bu hassasiyeti arttırdı. Devletin çok daha güçlü olarak Hatay’da bulunması gerekiyor. Sivil toplumun da buna uyanık olması gerekiyor. Eğer doğru adımlar atılmazsa özellikle Amanoslar’ın doğusunun, Antakya bölgesinin kaybedilme riski doğabilir.

İKTİDARIN BAKIŞI YANLIŞ

AKP’nin genel olarak eğilimi kendisinden yana olan ile olmayan arasına her zaman bir tercih koymuştur. Ama uzun vadeli tehlikenin farkında değiller. Çünkü meseleye ulus devlet ve Türk kimliği üzerinden değil İslam birliği üzerinden baktıkları için böyle bir yanlış bakış açısının yansımalarını görüyoruz. Aynı zamanda İdlib bölgesinde radikal İslamcılar var. Onların varlıkları ve Suriye ile ikili ilişkilerinde herhangi bir ilerleme sağlanamaması işi daha riskli hale getiriyor.”