Hatay uçuşu iptal oldu, dünden bu yana bekliyorlar





Türk Hava Yolları’nın dün akşam yapılacak 20.35 Hatay-Sabiha Gökçen uçak seferi, olağanüstü bir durum yaşanmamasına rağmen hava muhalefeti gerekçe gösterilerek iptal edildi. Hatay’dan Adana’ya yönlendirilen yolcular, burada daha büyük bir şok yaşadı. Adana’da bekleyen üç uçağın yolcuları da dahil olunca havaalanında büyük bir kaos yaşandı.

Gece saat 03.00’a kadar bekletilen onlarca kişi ek sefer yapılmayacağı belirtilerek otellere yönlendirildi. THY Görevlilerinden açıklama isteyen vatandaşlar, önce “Değişik bir durum var” yanıtını aldı. Ardından Hatay’dan gelen yolcuların gün içinde yapılacak olan uçaklara yedek yazdırılarak, 3-5’er gönderileceği belirtildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

THY Yetkililerinin kendilerine doyurucu açıklama yapmadıklarını, kaba davrandığını belirten vatandaşlar alkışlı protesto yaptı. Sinir krizi geçiren bir kadın yolcu ile görevliler arasında tartışma yaşandı. THY bankosu önünde toplanan mağdurlar, havayolu şirketinin bilerek kendilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADAN SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışan mağdurlar #thyrezilliği diye başlık açarak yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı. SÖZCÜ’ye konuşan mağdurlar, “Günlük güneşlik Hatay’dan olumsuz hava koşulları gerekçesiyle uçağı iptal edip, bizi Adana’ya transfer ettiler. Adana havalimanına geldiğimizde bizim uçakla birlikte toplam 3 uçak yolcusu bekliyordu. Gece saat 3’e kadar havalimanında bekledik. Açıklama yapmadılar, ek sefer kaldırmadılar.

Otele gidebileceğimizi söylediler, otele geldik. Hala bekliyoruz bugün yaşatılan mağduriyet nedeniyle işlerimize gidemedik. Yarın iş başı yapmamız gerekiyor ama hala kimse yardımcı olmuyor. Bizim gibi onlarca insan var. Yarın da işe gitmezsek durumumuz ne olur bilmiyoruz. Hatay yolcuları, yardıma gelenler, bayram için gelenleri cezalandırdılar” dedi.