Hatay Valisi duyurdu: Afrin’de toplu mezar bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK’lı teröristlerin kontrolündeki bölgede toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

PKK/YPG terör örgütünün sivilleri katlettiğini söyleyen Doğan, bu sabah itibariyle toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 61 olduğunu duyurdu.

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Yerel polis ve yerel savcının nezaretinde toplu mezar bulundu. Tabi bu insanlık suçu. PKK terör örgütünün, YPG terör örgütünün ne tür suçlar işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor. Dün rakamları açıklamıştık, 35’ti. Ancak sabah itibariyle rakam 61’e çıktı ve çalışma da hala devam ediyor.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrin harekatından birkaç gün önce Afrin’de bulunan sivil halktan rakamını bilmediğimiz sayıda insan YPG terör örgütü tarafından katledilmiştir.

* Katledilen bu insanlar Afrin’in hemen kenar mahallesinde kepçelerle açılan mezarlara gömülmüştür. Dün bir ihbar üzerinde bir çalışma yapıldı ne neticesinde elde ettiğimiz rakamın akşama doğru artacağını düşünüyoruz. Yerel savcı orada, sağlık birimleri orada, yerel polis çalışmasını devam ettiriyor.

* PKK terör örgütünün işlemiş olduğu bu insanlık suçunu bütün uluslararası örgütlerin görmesini, bütün insanlığın görmesini istiyoruz. Bir ay önce yine PKK terör örgütü Afrin’deki bir sivil hastaneyi hedef almış, 147 sivil vatandaş şehit olmuştu. Bunların tacizleri sivil halk üzerine devam etmekte…

* Bugün itibariyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Ben buradan PKK/YPG terör örgütünü lanetliyorum. İnsanlık suçunun uluslararası kuruluşlar tarafından görülmesini, yerinde izlenmesini de talep ediyorum.