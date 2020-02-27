

Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehit olan asker sayısının 22’ye yükseldiğini açıkladı.

Vali Doğan, “Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır” dedi.

Hatay Valisi, ikinci olarak yaptığı açıklamada şehit olan asker sayısının 22’ye yükseldiğini söyledi. Vali, yaralıların tedavisinin devam ettiğini belirtti.

VALİ İLK AÇIKLAMASINDA ‘9 ŞEHİT’ DEMİŞTİ

Vali Doğan, yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

* İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.

* Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

* Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık.

* Tedavileri devam ediyor.

* Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. İHA