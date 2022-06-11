Hatay Valisi’nden Suriyelilerle ilgili açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriyeli sayısının, Hatay’da yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 18,14’üne karşılık geldiğini belirtti.

Hatay’da yaşayan Suriyelilerle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Rahmi Doğan, kentin nüfusunun 1 milyon 670 bin 712 olduğunu belirterek, “Hatay ilinde 429 bin 121 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunmaktadır. Geçici korumaları, 2 yıldan fazla bir süredir pasif halde bulunan 58 bin 861 yabancının kayıtları düşüldüğünde Hatay ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 370 bin 260’tır. Bu kapsamda Hatay ilinde yaşayan Suriyeli sayısı Hatay’da yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 18,14’üne karşılık gelmektedir” diye konuştu.

İç savaştan en fazla etkilenen ilin Hatay olduğunu fakat bunun yönetilemez bir süreç olmadığını dile getiren Doğan, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye Cumhuriyeti olarak bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreç sıkıntılı ve önemli bir süreç, dikkatli olmamız gereken bir süreç. İç savaşla birlikte ülkemize geçen 4,5- 5 milyon insandan bahsediliyor. Ancak yine Suriye’de güvenlik sorunu yaşayan 6 milyon kadar insan Afrin’de, Azez’de, Cerablus’ta, Resulayn’da tutuluyor.

* Güvenlik koridorlarıyla, insani yardımlarla, temel altyapı hizmetleriyle bu insanların oradaki ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmelerini engellemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İdlib’de çadırlarda yaşayan insanların daha iyi şartlarda yaşamaları için oluşturulan 57 bin briket ev yapıp teslim ettik.

* AFAD, Kızılay, STK ve hayırseverlerimizin destekleriyle yıl sonuna kadar 100 bin briket ev yapıp ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunacağız. Gerek yerli gerek yabancı STK’ların destekleriyle oradaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, onların Türkiye’ye göç etmesini önlüyoruz.”

“GÖÇTEN EN FAZLA HATAY ETKİLENDİ”

Savaşın ilk yıllarında Hatay’ın diğer bölgelere göre biraz fazla Suriyeliyi misafir etmek zorunda kaldığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

* “Son günlerde kamuoyunda Hatay’ın Suriyeliler tarafından işgal edildiği, kapatıldığı şeklinde açıklamalar var. Böyle bir şeye Türkiye Cumhuriyeti’nin izin vermesi mümkün değildir.

* Türkiye Cumhuriyet Devleti, oluşturduğu birtakım göç politikaları vasıtasıyla burada almış olduğu birtakım tedbirlerle, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Evet, göçten en fazla Hatay etkilendi ancak bu yönetilemez bir süreç değildir.

* 2021 Haziran ile 2022 Haziran ayına kadar Hatay’da 32 bin 782 doğum gerçekleşmiştir. Bu, Hatay’ın tüm hastanelerinde gerçekleşmiş doğum sayılarıdır. Bunların içinde 22 bin 779’u Türk çocuklarıdır.

* Suriyeli 10 bin çocuk doğmuş. Bu da Hatay’da doğan çocukların yaklaşık 4’te 1’ine yakın bir rakama tekabül ediyor. Dolasıyla, abartıldığı gibi ‘Hatay’da doğan çocukların yüzde 70’i, doğan çocukların yüzde 80’i, 4’te 3’ü Suriyelidir gibi’ iddiası tamamen yanlıştır, çarpıtmadır, rakamlarla oynamadır.

* Gerçek rakamlar kayıt altında tutulmaktadır ve bunlar da yetkili birimlerimiz tarafından takip edilmektedir. Suriyeliler suça karışıyor, Suriyeliler suçun sebebiymiş gibi bir algı var.

* Bizim istatistiklerimizde Hatay’da suça karışan koruma altındaki Suriyeli sayısı yüzde 4 civarındadır ve bu rakam çok düşük bir rakamdır. Kaçak geçiş olayları her geçen yıl azalıyor. Sınır birliklerimiz bu konuda ciddi bir gayret gösteriyor.” (DHA)