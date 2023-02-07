Hatay’da 1 yaşındaki bebek enkazdan kurtarıldı





Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’da görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri enkaz altında kalan 1 yaşındaki kız bebeğe ulaştı.

İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı bebeği “Kuzum” diye öperek battaniyeye sardı ve ambulans ekiplerine teslim etti.

ANTALYA İTFAİYESİ 24 KİŞİYİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARDI

AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya itfaiyesi dünden bu yana 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Belediye ekipleri, Kahramanmaraş’ta yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Samet isimli genci de saatler süren titiz çalışmayla kurtardı.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in depremden etkilenen Adana ve Hatay’a gittiği öğrenildi. (AA)