Hatay’da 17 bin 400 konteynere 65 bin 255 depremzede yerleştirildi

Hatay Vali Vekili Bingöl, Hatay’da görevlendirilen Kütahya Valisi Ali Çelik, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, merkez valileri Osman Kaymak ve Aykut Pekmez ile AFAD Koordinasyon Merkezi’nde gazetecilere açıklama yaptı.

Bingöl, 6 Şubat’ta Anadolu coğrafyasının tarihin en büyük ve yıkıcı depremlerinden birini yaşadığını belirtti.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dileyen Bingöl, “Depremi en yıkıcı etkisiyle birlikte yaşadığımız gazi Hataylı hemşerilerimize göstermiş oldukları gayret ve fedakarlıklardan dolayı şükranlarımı arz ediyorum.” dedi.

Bingöl, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletin ve bütün vatandaşların “asrın felaketi”ni göğüslemek için olağanüstü bir çaba sarfettiğini dile getirdi.

Depremden başta Antakya, Defne, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa olmak üzere bütün ilçelerin etkilendiğini belirten Bingöl, şöyle konuştu:

“İlimiz genelinde konutların yüzde 36’sı, ticarethanelerin yüzde 45’i kullanılamaz hale gelmiştir. İl merkezinde ise bu oran yüzde 63’e çıkmaktadır. Bu yapı stoku içinde yer alan yıkık ve acil yıkılması gereken yapıların tamamı temizlenmiştir. Ağır hasarlı binalarımızın ise yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca enkaz döküm sahalarındaki ayrıştırma işlemleri de sürmektedir. Depremden bugüne ilimizde toplam 175 farklı bölgede 54 bin konteyner inşası devam etmekte olup, bunlardan kurulumu tamamlanan 17 bin 400 adet konteyner 65 bin 255 vatandaşımızın kullanımına sunulmuştur. Önümüzdeki bir haftalık dilim içinde de ilave 8 bin konteyner depremzedelerimizin hizmetine sunulacaktır. Tüm konteynerlerimiz de çok kısa süre içinde kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.”

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan klima ihtiyacının da giderilmeye başlandığını dile getiren Bingöl, kısa sürede tüm konteynerlerde klima ihtiyacının giderileceğini ifade etti.

Esnafın geçici iş yeri taleplerinin çok hızlı şekilde karşılandığını vurgulayan Bingöl, yapımına başlanan 3 bin 880 iş yerinden 1453’ünün sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

HATAY’DA 883 BİN 992 KİŞİ OY KULLANDI

Hatay’da bulunan 1 milyon 62 bin 886 seçmenden 883 bin 992’sinin anayasal hakkını kullanarak sandığa gittiğini ve oyunu kullandığını belirten Bingöl, oy verme sürecinde seçmenlerin barınma, beslenme ve tahliye işlemlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Bingöl, aynı uygulamanın 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde de yapılacağını ifade etti. (AA)