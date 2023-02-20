Hatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölgeden korkutan bir deprem haberi daha geldi.
Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem afet bölgesi genelinde hissedildi.
AYRINTILAR GELİYOR…
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER