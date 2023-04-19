Hatay’da 85 kişi hayatını kaybetmişti… Karot sonucu ortaya çıktı

Hatay’da müteahhit Ömer Cihan’ın yaptığı Kule Apartmanı yıkıldı, 85 kişi hayatını kaybetti.

Kule Apartmanı’nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan yargılama kapsamında Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 2019 yılında bilirkişi raporu alınmıştı.

Raporda, yapılan ölçümler sonucu binada ruhsata aykırı imalatların olduğu belirtilerek, “Ruhsat projesinde +1,00 m kotunda olması gerekirken zemin kat yerinde yapılan ölçümde +4,00 m kotunda olduğu tespit edilmiştir.

Ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı tespit edilmiştir. Ruhsat ve proje eklerine aykırı olarak çatı katlarda uygunsuz imalatlar yapıldığı tespit edilmiştir” denilmişti.

Bilirkişi raporunda, dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı, ancak kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı da kaydedilmişti.

MÜTEAHHİT 12 BİN TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Yargılama sonucunda, Kule Apartmanındaki usule aykırılıklarla ilgili müteahhit Ömer Cihan hakkında Hatay 4. Aslliye Ceza Mahkemesi tarafından “imar kirliliğine neden olma” suçundan 12 bin TL adli para cezası verilmişti.

Söz konusu rapor ve kararın ardından bina ile ilgili bir işlem yapılmazken, binanın yıkılması üzerine Cihan tutuklanmıştı.

KAROT SONUCU ÇIKTI

Depremin ardından Kule Apartmanı’nın yıkılması üzerine apartmandan karot örnekleri alındı. 17 Mart’ta hazırlanan Karot basınç dayanımı deney raporunda, kolondan karot örneği alındığı belirtildi.

Raporda, karot çapının 80.0 mm, yüksekliğin 80.0 mm olduğu, kırılma yükünün 83.8, basınç dayanımının ise 16.7 olduğu tespit edildi.

DÜŞÜK KALİTEDE BETON KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

6 Şubat’ta meydana gelen depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllardır hukuk mücadelesini sürdüren Avukat Ebru Ulaş SÖZCÜ’ye konuştu.

Avukat Ulaş, şu ifadeleri kullandı:

*Karot basınç dayanımı deney raporuna göre, beton sınıfının 25-30 arasında basınç dayanım seviyesine sahip olması gerekirken 16.7 olduğu çıktı.

*Bu sonuç binada düşük kalitede beton kullanıldığını göstermektedir. Ruhsata göre binanın 1 metre kotunda olması gerekirken 4 metre kotunda yapıldığı deprem öncesinde alınan bilirkişi raporuyla sabittir.

*Binada projeye aykırı çıkmalar da mevcuttur. Müteahhit öngörülen muhtemel neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalmıştır.

*Bu durumunda olası kast ile adam öldürme suçundan yargılanması gerekmektedir. Bu sonucun çıkacağını kullandığı malzeme ve yaptığı aykırılıklar nedeniyle öngördüğü kabul edilmelidir.