Hatay’da bir bürokrat daha milletvekilliği için istifa etti

Deprem kenti Hatay’da siyaset istifaları sürüyor. Birkaç gün önce Vali Rahmi Doğan’ın, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiği kentte İl Sağlık Müdürü görevindeki Mustafa Hambolat da istifa etti.

Daha önce de 2015 ve 2018’de yine aday adayı olan Hambolat’ın, yine 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde AKP’den milletvekili aday adayı olması bekleniyor.

DEVLET HASTANELERİ DEPREME TESLİM

Depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da kamu hastaneleri de etkilendi. Antakya ve İskenderun ilçelerindeki devlet hastanelerinin yıkıldığı ve yaraların uzunca bir süre sarılamayacağı ilde, sağlık müdürünün siyaset için istifası tepkiye neden oldu.

HATAYLILAR TEPKİLİ

Depremin etkisinin sürdüğü ilde Rahmi Doğan’dan sonra Hambolat’ın istifası tepkiyle karşılandı. Hataylılar istifalar için, ‘kendilerini aklamak’, ‘oy günü hesap sorulacak’, ‘bunların derdi Hatay değilmiş’ yorumunu yaptı.